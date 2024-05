Filho de Andressa Urach passa por cirurgia nas orelhas: ‘Me sinto sexy’

Arthur Urach, 18, filho de Andressa Urach, compartilhou, em suas redes sociais, que passou por uma cirurgia para correção das orelhas.

O que aconteceu

O DJ contou que desde os 16 anos se sentia incomodado com a aparência das orelhas, que ele considerava "muito projetadas para frente".

Incômodo: "Quando eu cortava o cabelo, ela ficava muito aberta. A cirurgia demorou no máximo 15 minutos. É uma cirurgia muito rápida. Era dolorido dormir de lado nos primeiros dias, relar nelas. Quando eu tomava banho, elas ardiam bastante, mas com o passar do tempo foi melhorando".