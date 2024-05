Britney Spears corre 'grave risco' após fim de tutela, diz site

Britney Spears, 41, estaria com sua saúde mental prejudicada, correndo, até, o risco permanente de "machucar a si mesma". As informações são do TMZ.

O que aconteceu

Fontes próximas à cantora disseram ao site que ela estaria abusando de bebida e drogas, além de não estar tomando seus remédios como deveria.

As pessoas em questão ainda contaram ao veículo que Britney tem mudanças "radicais" de humor que, muitas vezes, culminam em agressões físicas.