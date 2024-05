Atriz diz que levou filhos para ver piercings em lugar inusitado do corpo

Tori Spelling, 51, de "Barrados no Baile", diz que levou os filhos para verem a colocação de piercings em lugar inusitado seu corpo.

O que aconteceu

A atriz contou que os piercings foram presentes de Dia das Mães. Em seu podcast Misspelling, ela contou que os cinco filhos marcaram com o profissional para a colocação das peças em seu corpo.

Piercings em região inusitada do corpo. A atriz, então, mostrou que colocou as peças pouco abaixo do umbigo, na cintura.