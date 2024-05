Taylor Swift chama atenção dos fãs por 'chupão' no pescoço em show; veja

Taylor Swift apareceu com uma marca de "chupão" no pescoço durante apresentação da The Eras Tour, em Estocolmo, na Suécia, neste sábado (18).

O que aconteceu

Fãs notaram esse detalhe no pescoço de Swift durante apresentação do disco "Evermore". Nessa parte mais intimista do show, a cantora senta e toca ao piano e, ao puxar o cabelo para o lado, evidenciou a marca do "chupão".

A cena repercutiu nas redes sociais. Alguns fãs brincaram que a artista esqueceu de passar base para disfarçar a marca, enquanto outros apontaram que ela deixou de propósito. "Ela não é inocente", afirmou um. Outro admirador destacou que a noite da famosa deve ter sido "boa".