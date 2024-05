Luisa Mell cita restrição após quebrar costelas em resgate de animais no RS

Luisa Mell revelou que está com os movimentos corporais "restritos" após fraturar duas costelas durante o resgate de animais vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Mell disse que não esperava se lesionar durante o resgate dos bichos. "Estou com os movimentos restritos, não posso pegar um cachorro grande se pular em mim, mas posso quando ele já estiver calmo; os menores eu consigo ter algum contato", declarou em entrevista à Quem.

Luisa trouxe 50 animais do Rio Grande do Sul para São Paulo e destacou que no estado gaúcho falta organização nos abrigos que acolhem os bichos. "É isso que está dando essa confusão lá no Sul: os abrigos estão supermal administrados, o pessoal tem pouca experiência... O que é mais importante, nesse momento, é a gente cuidar desses animais da melhor maneira possível".