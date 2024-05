Fãs de Daniel Caesar no C6 Fest apoiam parceria com Ludmilla: 'No Numanice'

Daniel Caesar é uma das atrações mais aguardadas deste domingo (19) no C6 Fest, festival que acontece no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

Essa não é a primeira vez do canadense no Brasil. No Carnaval de 2023, Daniel fez uma participação especial no bloco de Ludmilla, e a amizade dos dois parece continuar firme e forte: no show que fez sexta-feira (17), no Rio de Janeiro, Daniel colocou um vídeo no telão em que canta uma mistura de "Best Part", um de seus maiores singles, com "Te Amar Demais", de Lud.

Entre o público do C6, fãs torceram por uma parceria entre Daniel e Ludmilla. "Já pensou ele no Numanice? Seria uma combinação muito perfeita", disse Beatriz Ferreira Santos, 26, fã declarada do canadense. Rodrigo Samiez, 26, que a acompanhava, também elogiou o cantor. "['Never Enough'] foi o álbum que eu mais ouvi ano passado. Estou doido para ver esse show. Comprei o ingresso assim que vi o nome dele na programação", disse.