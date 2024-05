Fã diz se arrepender de cirurgias para ficar parecido com Ricky Martin

O fã Fran Mariano, 33, afirmou se arrepender de ter gastado R$ 5,5 milhões em cirurgias para ficar parecido com Ricky Martin.

O que aconteceu

Em entrevista ao site What's The Jam, ele confessou que faria diferente. "A verdade é que não tenho como pensar em arrependimento, já que não como voltar atrás voltar. Mas, sim, eu teria feito diferente se fosse hoje. Por exemplo, contentar-me com minha primeira plástica no nariz e não fazer três".

O ator começou as cirurgias aos 18 anos e contou que os 30 procedimentos não alcançaram seu objetivo. "Para ser honesto, ainda não sinto que não me pareço com Ricky Martin"