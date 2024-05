'Comecei a ouvir por causa dela': Daniel Caesar mobiliza casais no C6 Fest

Elisa conta qual foi a reação ao saber que o companheiro aprovou o cantor. "Achei legal [ele gostar] e arrastei ele pra cá também", brinca.

Eles ainda listaram algumas das canções preferidas do artista. "Ouvimos várias [músicas], para ser bem sincero, como 'Superpowers' e 'Valentina'".

Casada com Danilo Fonseca desde 2012, Gabriela Fonseca diz acompanhar Daniel Caesar desde 2016. "Eu escuto muito, e como ele está muito perto de mim, acaba escutando", disse Gabriela, no que Daniel define como "escutar por osmose".

Ela conta que comprou os ingressos para o festival no mesmo dia em que viu o cantor no lineup, e que iria a um show solo, caso ele voltasse. "Eu iria. Se tivesse um show solo, com certeza".