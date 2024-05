Cubano Cimafunk prega mensagem positiva no C6 Fest: 'Você pode fazer isso!'

É uma bênção! É muito porque minha música é... Eu acho que você prega com exemplo. Sabe? Essa é a principal luta que identifiquei o tempo todo. Eu sempre me identifico com as pessoas, artistas, pessoas em geral que me inspiram a fazer as coisas que eu quero fazer. Essa é a mensagem que me mudou. E essa é a mensagem que deixo nas pessoas, crianças, jovens, todas as pessoas, especialmente pessoas de Cuba. Negros também, é claro, porque eles também se identificam comigo. Quando eles veem o que estou fazendo, quando eles veem pelo que estou passando. E quando vêem que eu vim do nada e agora eu sou capaz de chegar a esse palco, por exemplo, viajar o mundo apenas com meu trabalho. Trabalhando e acreditando na minha equipe, acreditando em mim e me amando! Eu acho que isso é super importante para todos! Porque você é seu próprio mundo, sabe? Então você tem que se consertar primeiro. Você tem que atrair pra você o que você quer, o que pode ajudá-lo a crescer, e não o que não te ajuda a crescer. Toda mensagem é boa.

O cantor cubano Cimafunk, que prega positividade em suas músicas Imagem: Mariana Pekin/UOL

Cada mensagem é o que as pessoas têm o direito de dizer, o que eles querem. Mas algumas mensagens não são certas para algumas pessoas. Quando você recebe uma mensagem depressiva todos os dias, todos os dias e todos os dias, você vai ficar deprimido. Mas quando, todos os dias, você vê uma mensagem positiva, você vê pessoas que estão na mesma posição que você e que estão indo atrás do que elas querem e eles dizem: "Você pode fazer isso!", "Você pode fazer isso!" , "Você pode fazer isso!". Então só aí você vai começar, você vai mudar sua vida. E você vai mudar o pequeno ambiente ao seu redor. E é assim que você começa a mudar.

Cimafunk levantou a plateia do C6 Fest, em São Paulo Imagem: Mariana Pekin/UOL

Podemos esperar uma colaboração entre você e algum artista brasileiro para um futuro próximo?