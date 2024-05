Tudo pelo Soft Cell: fãs acampam na grade para 1º show da banda no Brasil

Formado em 1978, o Soft Cell se apresenta em solo brasileiro pela primeira vez neste sábado (18). Eles são uma das principais atrações do C6 Fest, que acontece no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

O que aconteceu

Para não perder a oportunidade de ver Marc Almond e David Ball de pertinho pela primeira vez, um grupo de fãs se apossou da grade assim que os portões do festival se abriram, por volta das 14h. "Vamos revezar na hora de ir ao banheiro, para não precisar sair daqui", contou Ana Paula Pessoa, 49, que veio de Recife, no Pernambuco, apenas para este show. Ela estava acompanha do namorado, Gabriel Guedes, 30, com quem iria contar para continuar grudada na primeira fileira.