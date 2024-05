Ben Affleck e JLo são vistos usando aliança de casamento em meio à crise

Ben Affleck, 51, foi visto em público usando a aliança de casamento com Jennifer Lopez, 54, em meio aos rumores de que a relação deles teria chegado ao fim.

O que aconteceu

Affleck foi clicado com a aliança ao ir buscar o filho caçula, Samuel, na escola na sexta-feira (17). A cantora também foi fotografada com seu anel de compromisso, ao sair de um estúdio de dança em Los Angeles. Com isso, os dois afastaram os rumores de divórcio.

Jennifer e Ben estariam em processo de separação, segundo a revista Life & Style. O ator e a cantora "não conseguiram fazer o casamento funcionar", e, inclusive, estariam morando separados. A cantora já está em busca de um novo endereço, afirmou a pública.