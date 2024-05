Rafael quebra as pernas de Serena, que cai pra trás ao encontrar fantasma

No episódio de 'Alma Gêmea' desta sexta-feira (17), Serena chora ao ver Rafael saindo com Cristina. Ela ouve a música de Luna, vai até o ateliê e vê o reflexo da bailarina no espelho. Rafael e Cristina chegam ao clube para jantar, onde encontram Olívia e Raul. Cristina fica furiosa com a coincidência. Crispim pega as alianças de seus pais, que Mirna guarda desde a morte deles. Terê pede a Zulmira para chamar Serena.

A empregada descobre Serena desmaiada. Generosa se preocupa ao saber que Dalila anda tendo enjoos.· Zulmira se dá conta de que Serena está apaixonada por Rafael e manda que ela tome cuidado para não se magoar. Olívia fala para Cristina que vai fazer de tudo para impedi-la de se aproximar de Rafael. Cristina manda Olívia não se colocar em seu caminho. Olívia pergunta a Raul se ele tem outra.

Cristina se aproxima de Rafael, mas ele a evita. Rafael encontra Serena. Rafael pega a mão de Serena e diz que não consegue esquecê-la. Cristina vê os dois juntos e fica furiosa. Serena se perturba e sai correndo. Mirella fala para Olívia que ela pode se separar de Raul se ele a trai. Olívia afirma que não saberá viver sem o marido. Crispim entrega as alianças para Kátia, para ajudá-la com seu problema de dinheiro, e ela fica emocionada com o gesto.