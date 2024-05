Klebber Toledo anuncia volta às redes após afastamento: 'Estava confuso'

Em seguida, ele desabafou sobre seus pensamentos estarem focados com a tragédia no Rio Grande do Sul. "Ao mesmo tempo que estava me sentindo bem por estar com essas pessoas, cada vez que eu lembrava de tudo que está acontecendo no Sul do país e eu pensava nas mães de lá. Isso não parou de mexer comigo".

Depois, o ator ainda fez questão de deixar um agradecimento aos voluntários e quem fez doação às vítimas do RS. "Eu queria agradecer todos os voluntários e a todos que doaram. Eu não sou do Sul, mas eu me solidarizo. Eu sinto uma coisa dentro de mim que não tem como explicar. Se eu pudesse eu estaria lá como muitos estão", finalizou.