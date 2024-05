Diretor diz por que saiu da Globo apesar de ganhar salário milionário

Pedro explicou que as pessoas têm dificuldade em lidar com as próprias emoções e por isso adoecem. "A maioria das pessoas não entendem como podem lidar com suas emoções e atividades mentais e com isso vão se prendendo em circunstâncias muito difíceis, carregam determinados pesos e vão adoecendo porque as emoções, se não trabalhadas, são energias que guardamos dentro de nós, e se não colocar para fora, intoxica a atividade mental".

Pedro Vasconcelos estreou na Globo como ator. Entretanto, ele se destacou como diretor e ficou à frente de projetos de sucesso na emissora, como "Sítio do Pica-pau Amarelo" e as novelas "Império" e "A Força do Querer".