Rafael mata Cristina de raiva com decisão sobre Serena e faz descoberta

Mirella afirma para Olívia que Raul tem outra, mas Olívia não acredita. Rafael vai até a pensão e pede a Serena para voltar a trabalhar em sua casa. Hélio diz a Serena que ela não deve voltar para a casa onde foi humilhada. Rafael sente ciúmes de Hélio, pois percebe que ele gosta de Serena. Serena diz a Rafael que ficou contente por ele chamá-la de volta. Raul chega tarde em casa e fala para Olívia que teve problemas no carro, mas a esposa estranha ao perceber que as mãos dele não estão sujas de graxa.

Vitório vê Dalila voltando para casa tarde da noite e fica desconfiado. Cristina fica espantada quando Serena aparece na casa de Rafael e fica furiosa quando o botânico explica que foi ele quem pediu que Serena voltasse. Débora sugere que Cristina mande Serena limpar o ateliê de Luna para Rafael ficar com raiva dela.

Raul manda Olívia assinar alguns papéis sem especificar o que contém nos documentos, e ela assina sem ler. Mirna vê Roberval e decide fazer com que ele se interesse por ela. Cristina manda que Serena limpe o ateliê de Luna. Serena mexe nas teclas do piano de Luna. Rafael encontra Serena no ateliê, vê em Serena a imagem de Luna e a beija.