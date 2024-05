Gracyanne dá dicas de como tratar mulheres: 'Nem sempre inclui dinheiro'

Gracyanne Barbosa, 40, deu dicas de como homens tratarem mulheres em suas redes sociais.

O que aconteceu

Nos stories do Instagram, ela aconselhou os seguidores em como devem tratar as mulheres. "Cuidar de uma mulher nem sempre inclui dinheiro. Inclui tempo, atenção, estar presente emocional e fisicamente. O dinheiro vai e vem, mas como você faz a mulher se sentir é para sempre".

A musa fitness ressaltou a importância de mostrar boa atitudes. "As mulheres precisam ser bem cuidadas, não falo de valor, falo de atitudes, deixar um bilhetinho, escrever no espelho do banheiro, saber que está ali. Quem tem relacionamento longo, principalmente, não esquece de agradar a sua mulher, é muito importante".