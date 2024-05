Após receber visita inesperada, Eliana leva tapa na cara em 'Renascer'

A ex de Venâncio (Rodrigo Simas) provoca a rival. "Você não dá conta do fogo do teu marido e quer botar a culpa em mim? Tô falando alguma mentira? Quantas vezes vocês me viram ir atrás do Damião? Se ele veio aqui, foi pra encontrar o que num tem em casa", fala.

Sandra (Giullia Buscacio) pede que a amiga pare com as provocações, mas ela não escuta o conselho. "Se eu fosse você a última coisa que eu ia querer ver nessa vida é o dia que Damião tivesse que escolher entre eu ou você", diz Eliana para Ritinha.

A mulher de Damião parte para cima da dondoca e dá um tapa em sua cara. "Eu lhe mato, sua quenga", grita.

