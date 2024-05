Após plano maligno, reviravolta destrói bem mais precioso de Chayene

No capítulo de 'Cheias de Charme' desta terça-feira (14), Inácio é confundido com Fabian e mulheres correm atrás dele. Rosário dispensa Fabian para jantar com Inácio. Socorro entrega chá de ferra-goela a Chayene, que pede segredo até diante de Laércio.

Liara tenta convencer Rodinei a exibir sua arte. Chayene dá folga para Laércio. Família Sarmento reclama de fãs de Cida pedindo autógrafos na porta de casa. Penha e Rosário também são abordadas para dar autógrafo.

Lygia reclama de clima ruim com Samuel e tenta reconciliação com filho. Otto reclama por Lygia não estar mais no escritório Sarmento. Inácio dispensa Dinha novamente, mas fica pensativo. Chayene orienta Socorro a preparar chá de ferra-goela.