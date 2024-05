Ex de Marilia Mendonça, Murilo Huff é atração do Caldas Country Festival

O Caldas Country Festival 2024 confirmou Murilo Huff como uma de suas principais atrações. A 17ª edição do evento acontece nos dias 15 e 16 de novembro, em Caldas Novas (GO). O goiano, ex de Marilia Mendonça e pai de Leo, filho de 4 anos da cantora, se apresenta pela primeira vez no festival.

O evento é a última etapa do ano do chamado "Circuito Sertanejo". Também fazem parte desse circuito os festivais Ribeirão Rodeo Music, em Ribeirão Preto (SP); Pedro Leopoldo Rodeio Show, em Pedro Leopoldo (MG); Festa do Peão de Barretos, em Barretos (SP); e Jaguariúna Rodeo Festival, em Jaguariúna (SP). Os ingressos começam a ser vendidos nesta terça (14/5), pelo site Totalacesso.com.

Em 2023, o Caldas Country Festival reuniu 45 mil pessoas, em mais de 20 horas de shows de grandes artistas da música brasileira, como Bruno & Marrone, Ana Castela, Maiara & Maraisa, Hugo & Guilherme, Zé Neto & Cristiano, Gustavo Mioto, Pedro Sampaio, Edson & Hudson, entre outros. No ano passado, a estrutura do evento incluiu 1.856 pontos de iluminação e um telão de LED com 600 metros quadrados no palco principal.