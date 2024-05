Cissa, Fafá, João Gordo e mais artistas lembram Pereio: 'Fizemos história'

Pereio foi casado com Cissa Guimarães por 15 anos, de 1975 a 1990. Juntos, eles são pais de João Velho e Thomáz Velho. No filme que homenageou o ator, ela disse que o artista nunca foi um bom pai para os dois. Mesmo sendo uma "pessoa difícil", a atriz tem muito carinho pelo ex-marido.

João Velho fez postagem para o pai, com um compilado de fotos jogando bilhar. "Coisas que aprendi com esse idiossincratico pai. Obrigado por tudo velho."

Zezé Motta se despediu. "Perdemos um ícone do nosso cinema. Descansa, meu amado Pereio. Quantos trabalhos icônicos e marcantes na TV, teatro e no cinema. Paulo César Pereio era residente no Retiro dos Artistas, foi muito bem cuidado e amado. Já deixa saudades. O meu abraço na família, João Velho e Cissa Guimarães, força!."

Stepan Nercessian, que cuida do Retiro, também postou um adeus. "Adeus, Pereio. Te Amo. Sempre." Nos comentários da postagem, foi a vez de Fafá de Belém escrever. "Nossa história, nossa vida inteira. Onde mais a irrelevância, a independência , a liberdade? está phoda meu amigo."