Whindersson Nunes já chamou Felipe Neto de 'Jesus' em briga passada

Felipe Neto e Whindersson Nunes trocaram farpas nesta semana no X (antigo Twitter), tendo como ponto de partida as enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. A briga entre os dois, porém, não é uma novidade.

O que aconteceu

Influenciadores mobilizam recursos para o Rio Grande do Sul. Os dois estão usando influência e dinheiro para arrecadar donativos para as vítimas das enchentes, mas engataram um bate-boca depois do resgate do Cavalo Caramelo, que passou dias ilhado.

Briga dos influenciadores não é uma novidade. Em 2020, no início da pandemia, Felipe Neto cobrou Whindersson e outros artistas sobre um posicionamento contra erros da gestão de Jair Bolsonaro.