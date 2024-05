Bruno fica chateado com escolha de Rambo como Dono: 'Você é adulto'

Ao virarem Donos da Mansão, Baronesa e Rambo tiveram o poder de escolher três participantes para acessarem os privilégios do quarto e jantar dos Donos.

O que aconteceu

No momento da escolha, Baronesa chamou MC Mari e Vinigram, enquanto Rambo escolheu Kaio. Bruno, antigo aliado do ator, ficou chateado com a escolha.