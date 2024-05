Conquisteiros falam sobre 'lista dos 20' e jogador que saiu: 'Prepotente'

"Ele me tratou muito bem, mas ele falando de jogo... Eu pensava assim: 'Meu amor você nunca viu reality na sua vida?'", explicou Lizi. "Cinco minutos de conversa. Extremamente prepotente."

"Eu falei isso na cara dele. Ele me chamou para fundar o grupinho da galera", continou Kaio. "Eu falei: 'Vocês estão viajando'. Saí da roda. Conversei com o Guipa e falei: 'Isso tá tudo errado. Eu to fora disso, não me inclua e se eu puder te aconselhar, cara cai fora disso'."

"Ele se achava demais", disse Lizi.

Na manhã seguinte, enquanto tomavam café da manhã, outros participantes retomaram a polêmica 'Lista dos 20', em que alguns participantes escolheram quem eles achavam que deveria ir para a Mansão.

Antes de mudaram para o conforto, a lista já tinha gerado confusão dentro da casa. Agora, os ex-vileiros conversaram de novo sobre a famosa lista.

"E essa lista está onde agora?" perguntou Rambo no café da manhã da Mansão.