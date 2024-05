Hadad e Brenno acertam os ponteiros depois de fofoca: 'Você não ouve'

"Eu imaginava que isso iria acontecer, porque todas as pessoas envolvidas da situação voltaram e eu não. Eu queria ver quem ia manter o posicionamento comigo", falou Hadad para Fê ao ouvir sobre o posicionamento de Brenno.

Horas depois, Brenno e Hadad foram conversar a sós. "Você percebeu que ontem eu fui conversar contigo", começou Brenno. "E você falou: 'Não, não quero saber'. E tá tudo bem."

"Porque era só resenha", respondeu Hadad.

"Eu não sei se você percebe isso, mas eu paro para te ouvir. Quando eu vou me dirigir a você, eu sinto que tem esse texto inflamado. Eu acho isso um pouco ruim. Porque quando você vem, eu te dou ouvidos. Mas quando eu vou falar com você é sempre nesse tom inflamado. Se você não quiser me ouvir, vou fazer como ontem, vou te dar as costas e ir embora", explicou Brenno.

"Pode ser que algumas coisas na Vila que aconteceram talvez tenham me criado um bloqueio. Tanto que chegou um momento lá, principalmente na Casa Laranja, que era nosso convívio maior, que tava todo mundo de guarda alta. Quando eu vi esse momento, qualquer fala, eu já interpretava como dupla. Eu não tinha os ouvidos abertos para o que tava vindo do bem ou o que tava vindo do mal", falou Hadad

"Na minha visão como expectador, você foi uma alvo de muitas pautas. E as vezes, quando a gente se torna alvo, eu também me tornei alvo, eu sempre tive a escuta", disse Brenno.