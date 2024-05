Taty conta estar com medo de comer: 'Vivia tendo briga na Vila'

Eu to meio com medo de pegar esse arroz, por dar briga. Lá vivia tendo briga por limão, por uma colher de arroz branco, por besteira. Parece que eu to com um bloqueio de querer algo, mas eu fico com medo de pegar. Isso é trauma. É horrível, viu.

Bruno concorda e pontua que é como em relacionamento.

"Sim, a mesma coisa do relacionamento, deu errado com a menina e ele ficou meio com medo, se bloqueou e não deu certo", respondeu Taty se referindo ao breve affair entre Bruno e Bifão.

LIVES