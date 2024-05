Anitta critica Lira e Pacheco e cita tragédia no RS: 'Hora de dar um basta'

Anitta publicou um vídeo criticando a atuação do congresso brasileiro. O clipe, em inglês, foca no deputado federal Arthur Lira e no presidente do senado Rodrigo Pacheco

O que aconteceu

A artista enfatizou a tragédia ambiental no RS. "Enquanto o RS está embaixo d'água, tem Deputado e Senador querendo se aproveitar e passar a boiada".

Anitta disse que "é hora" de defender o país "contra essa gente". "Está em curso um movimento no Congresso Nacional para acabar com as políticas de proteção da natureza. Não vamos deixar. É hora de defender nosso país contra essa gente".