Il Divo celebra 20 anos com turnê inédita e promete: 'Será surpreendente'

Sebastien Izambard, um dos três tenores do Il Divo Imagem: Dave Simpson/WireImage/Getty Images

"Esse show será muito surpreendente! Não quero falar muito para não dar spoiler, mas não será parecido com nenhum show do Il Divo que alguém já tenha visto antes", completou David Miller.

A turnê no Brasil começa no dia 18, no Rio de Janeiro, no Vivo Rio; no dia 19 passa por Belo Horizonte, no Arena Hall; no dia 23 por São Paulo, no Espaço Unimed; no dia 25 por Curitiba, no Teatro Guaíra; e no dia 26 por Porto Alegre, no Auditório Araújo Viana.

David Miller, do Il Divo, promete show surpreendente no Brasil Imagem: Rita Franca/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Além da tour, o quarteto lançou em fevereiro o álbum "XX: 20th Anniversary", produzido pelo ganhador do Grammy e do Latin Grammy, Carlos Fernandes Lopes.

Décimo álbum de estúdio do Il Divo, "XX: 20th Anniversary" apresenta versões de artistas renomados, como Whitney Houston, Gnarls Barkley e Elvis Presley, além de uma composição original escrita pelo grupo, intitulada "Despertar Sin Ti".