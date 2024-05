Meme com cidade de São Paulo é exibido na reprise de 'Alma Gêmea'

A protagonista falando que quer ir para a capital paulista é um meme nas redes sociais. "O primeiro meme do novelão não dá pra esquecer", comentou um internauta.

A exibição do meme no Vale a Pena Ver de Novo virou assunto no X (antigo Twitter). "A cena icônica do São Paulo", escreveu um telespectador. "Hoje a gata Serena foi pra São Paulo", disse uma segunda. "Serena vai pra São Paulo, agora a novela começa", opinou um terceiro.

A cada "SÁ PAULO" que a Serena solta eu dou um berro kkkkkk #AlmaGêmea pic.twitter.com/EL1Fcsft7O -- Filomena Ferreto ???? (@leocastromj1) May 7, 2024

E assim nasceu o meme de SÁ PAULO. Serena ícone. #AlmaGêmea pic.twitter.com/M5dzOQbtmb -- Igor (@bbbombastic) May 7, 2024