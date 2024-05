Marcelo Gouveia é torturado seminu em 'No Rancho Fundo'

No capítulo de terça-feira (7), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Marcelo Gouveia (José Loreto) é torturado seminu por Blandina (Luisa Arraes).

O que vai acontecer

Após levar um golpe do vilão em Salvador, a loira chega em Lapão da Beirada e invade o quarto de hotel do melhor amigo de Artur (Túlio Starling). Bladina dá um golpe na cabeça do homem e diz: "Isso é pouco pra ti, cabra safado".