Maiara e Maraisa são criticadas por show no RS diante do desastre no estado

Maiara e Maraisa foram criticadas por fazerem show no Rio Grande do Sul em meio ao desastre provocado pelas chuvas nos últimos dias.

O que aconteceu

A dupla sertaneja se apresentou neste domingo (5) em Santa Bárbara do Sul. A cidade não sofreu com as fortes chuvas que afetam o estado desde a semana passada.

Em vídeos, as cantoras aparecem no palco, falam da calamidade no estado gaúcho e justificam a relização do show. "Tudo que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Quem puder ajudar o Rio Grande do Sul. Desculpa, a gente não podia deixar de vir aqui hoje.