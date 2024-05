Guipa e Poliana se desentendem por carne em A Grande Conquista

Por sua vez, Poliana se irritou com a atitude do jornalista. Ele espalhou a situação pela Vila.

Em papo com Danese, Guipa destacou: "Sua amiga, simplesmente no momento mais tenso de uma decisão de prova, pegou a carne. É a primeira que está na fila, a primeira que reclama que está com fome... por que comigo tem que repartir e com a boneca não? Qual é a diferença que ela tem para mim?". O colega disse que o problema era o modo dele falar o incômodo.

Depois, ela chegou a chorar na residência por comer a carne. Ela desabafou: "Peço desculpa a todo mundo, é uma sensação horrível... para que fazer isso? Parece que só eu que errei. As colegas concordaram que Guipa foi errado por gritar.

Mais tarde, os integrantes da Casa Verde se reuniram para conversar. Eles discutiram se carne estava ou não no chão. Na sequência, Poliana ficou nervosa e afirmou que queria desistir do programa pela "distorção" do ocorrido.

A polêmica sobre a carne que caiu (ou não) no chão, está sendo assunto para os vileiros da Casa Verde nessa madrugada 🍖🤔



