Ana Paula pede para sair e é a 4ª a desistir de A Grande Conquista

Ana Paula explicou o motivo que a levou a deixar a competição. "Eu estou saindo do programa por questões de saúde, porque saúde é prioridade. Senão, eu ia lutar até o fim. Boa sorte pra todos vocês! Vocês são maravilhosos!", falou, antes de sair pela porta do programa.

Esta é a quarta desistência do programa. Antes de Ana, Gaby Fontenelle, Luiz Gustavo e Ana K também pediram para sair da disputa.

