'Bando de recalcado': Bifão se estressa com Casa Azul e promete briga

Apoiada por Guipa, ela reclamou sobre ter recebido "tapinhas nas costas" após conseguir se salvar na dinâmica de ontem, e que o grupo que a parabenizou tentou prejudicar Clevinho.

Vou sair gritando nessa m**** aqui agora. Bando de recalcado da casa Azul, esses frustrados, tão achando que vai subir todo mundo? Na primeira zona que bater sai todos. Mentirosos, vamos estrategistas, quero ver subir", esbravejou a ex-Fazenda.

