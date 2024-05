'Assustada': os bastidores do dia em que Glória Maria entrevistou Madonna

Apresentadora contou que estava nervosa. "Olha, Madonna, eu tenho quatro minutos. Vou errar no inglês. Estou assustada e acho que já perdi os quatro minutos." Para a sua surpresa, porém, a Rainha do pop disse que Glória teria o tempo que precisasse.

Aquela mulher, que pintavam como um monstro, difícil, temperamental, grosseira, foi uma das pessoas mais delicadas, gentis que encontrei em toda a minha vida.

Madonna ficou encantada com um topázio imperial que ganhou da jornalista ao fim da entrevista. "Para a minha surpresa, ela falou: 'Me traz'. Ela abriu e disse: 'É igual a sua. Eu estava tão encantada'. Ela pegou e botou no pescoço. E continuou dando as outras entrevistas com a pedra."

Show no Rio

Palco para o show da Madonna sendo montado no Rio de Janeiro Imagem: Caiano Midam / Divulgação

Madonna apresenta o último show da "The Celebration Tour", neste sábado (4), a partir das 21h45. No total, serão 16 torres para equipamentos de iluminação, vídeo e áudio. TV Globo, Multishow e Globoplay transmitirão o evento.