DJ britânico cancela turnê no Brasil após tentativa de assalto no Rio

O DJ britânico Hot Since 82, apelido de Daley Padley, anunciou o cancelamento de dois shows que faria no Brasil em virtude de uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Artista disse que sofreu uma abordagem criminosa. O DJ conta que ele e sua equipe foram abordados por criminosos armados após um show, na noite desta sexta-feira (3), na Casa França-Brasil, no Rio de Janeiro.