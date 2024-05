BaianaSystem traz um pedaço de Salvador para SP em show que vira 'ritual'

Com o show "Nossa Cultura em Primeiro Lugar", a banda ganhou ainda mais potência com a adição de um naipe de sopros, além da colaboração de novos artistas visuais no cenário e projeções.

Sob influência do disco Além das Lendas Brasileiras (1977), do grupo paulista Terreno Baldio, a apresentação exaltou o folclore brasileiro, com referências a personagens da cultura popular, como o saci —figura que vem marcando presença nos shows do grupo soteropolitano.

Show do BaianaSystem Imagem: Máquina de Louco

Os graves não davam trégua, enquanto a guitarra baiana vinha na linha de frente. A energia do vocalista Russo Passapusso estabelecia o show do BaianaSystem como um ritual.

Em entrevista ao Splash, Passapusso destacou a importância de apresentar "Nossa Cultura em Primeiro Lugar" em São Paulo.