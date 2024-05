É o Máskara no palco? Passagem de Madonna pelo RJ para show rende memes

O armamento de memes brasileiros desse ano vai ser só sobre a madonna https://t.co/NABKMONRwa -- trouxariurso_na_era_pistola.py (@LFlefool) May 2, 2024

Show histórico

Ao todo, o palco tem 812 metros quadrados, com 24 metros de frente e pé direto de 18 metros até o teto. A estrutura está a 2,40 metros do chão, para auxiliar na visão do público. A cantora terá três passarelas que poderão ser usadas para passagem e coreografias. Passarela central tem 22 metros de extensão, e as laterais 20 metros cada.

A performance será dividida em sete atos — que servem para contar as várias fases da rainha do pop. Sucessos como "Like a Virgin" e "Bitch, I'm Madonna" são cantadas, mas a artista também traz canções que não eram ouvidas há anos, como "Nothing Really Matters", "Erotica" e "Justify My Love".

O show da cantora faz parte da celebração do centenário do banco Itaú, mas também contará com patrocínio de R$ 10 milhões da prefeitura do Rio e da R$ 10 milhões do governo do estado. Segundo a prefeitura, os potenciais impactos econômicos do espetáculo foram calculados com base no tradicional réveillon da cidade. O retorno à economia da cidade pode chegar a R$ 500 milhões, disse Patrick Corrêa, presidente da Riotur, a Splash.