Madonna e equipe estão encantados com receptividade no Rio, diz produtor

"A preocupação com as condições do tempo também existem", acrescenta ele. Não há previsão de chuva para a noite do show, mas fãs precisam tomar cuidado com as altas temperaturas que atingem a região.

Niemeyer, no entanto, já está acostumado a promover espetáculos grandiosos. Há 18 anos, ele desenvolveu show dos Rolling Stones na própria praia de Copacabana. De lá até hoje, muita coisa mudou, em especial, quando se fala de tecnologia, redes sociais e streaming. "Hoje não podemos pensar apenas no número de pessoas que estará na praia acompanhando o show, mas, sim, em quantas pessoas no mundo inteiro estarão acompanhando nas redes sociais, de amigos, influenciadores, dos próprios veículos de imprensa."

Sobre o show em si, os telões têm uma definição infinitamente superior hoje em dia, e a qualidade do som também. Teremos 16 torres de delay na frente do palco, mesmo que estiver próximo da rua Princesa Isabel vai ouvir perfeitamente o show.

Luiz Oscar Niemeyer a Splash

O show

Ao todo, o palco tem 812 metros quadrados, com 24 metros de frente e pé direto de 18 metros até o teto. A estrutura está a 2,40 metros do chão, para auxiliar na visão do público. A cantora terá três passarelas que poderão ser usadas para passagem e coreografias. Passarela central tem 22 metros de extensão, e as laterais 20 metros cada.

A performance será dividida em sete atos — que servem para contar as várias fases da rainha do pop. Sucessos como "Like a Virgin" e "Bitch, I'm Madonna" são cantadas, mas a artista também traz canções que não eram ouvidas há anos, como "Nothing Really Matters", "Erotica" e "Justify My Love".