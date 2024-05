'A gente se sente em casa', diz BaianaSystem antes de show em SP

Conhecido por carregar multidões por onde passa, o BaianaSystem invade São Paulo e homenageia o folclore nacional em um show experimental intitulado "Nossa Cultura em Primeiro Lugar". Depois de se apresentar no Lollapalooza Brasil, o conjunto baiano retorna a capital paulista em um show que traz ainda mais potência com a adição de um naipe de sopros, além da colaboração de novos artistas visuais no cenário e projeções

"Esse show é um prenúncio da turnê na Europa que está por vir. São Paulo é um local onde as experimentações são muito bem-vindas, o público é diverso e por isso, o show na Audio é especial. A gente se sente em casa. Fora de Salvador, foi o local onde a gente conseguiu se comunicar com o público de uma maneira mais frequente", revelou Roberto Barreto, guitarrista e fundador do Baiana System em conversa com Splash.

Nossa Cultura em Primeiro Lugar

Os músicos Sidmar Vieira (trompete), Mayara Almeida (sax tenor) e DougBone (trombone) somam-se a Russo Passapusso (voz), Claudia Manzo (voz), Roberto Barreto (guitarra baiana), SekoBass (baixo), João Meirelles (beats), Junix 11 (guitarra), maestro Ubiratan Marques (piano) e Ícaro Sá (percussão). Nas artes visuais, os artistas Core e Fluxo Marginal se juntam a Filipe Cartaxo, o responsável pela identidade visual do BaianaSystem.