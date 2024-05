A Grande Conquista: Hadad diz querer 'agir diferente' de Power Couple

Ele comparou os programas e reforçou sua vontade de agir de forma diferente: "Quando tinha uma dinâmica que tinha que botar um adjetivo, ficava desesperado. Não sabia como falar, levava para um lado positivo. E aqui não, aqui quero fazer diferente. Só que, nessa primeira fase, é uma fase de sobrevivência".

