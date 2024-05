Kerline: Davi passa a sensação de que quer voltar a ser anônimo

Davi Brito, 21, foi clicado em um restaurante na noite de terça-feira (30) ao lado da influenciadora Bárbara Contreras, 22. Descontente com a repercussão do flagra, o baiano abriu uma live no Instagram e pediu às pessoas que parem de cuidar de sua vida.

Kerline Cardoso, comentarista do Central Splash, criticou o fato de o campeão do BBB 24 estar reclamando da fama que ele próprio foi atrás de conquistar. "O Davi quer viver a vida dele - e está certíssimo! Mas acho um tanto quanto hipócrita pedir para as pessoas cuidarem das próprias vidas ao invés da dele. Afinal, foi por livre e espontânea vontade que ele se inscreveu para entrar em uma casa vigiada por milhões de pessoas."

Para ela, Davi vem provando a cada dia que não tem suporte para administrar o lado negativo de estar sob os holofotes. "Esse posicionamento só mostra que ele ainda não está preparado para uma vida de que as pessoas vão tomar conta, vão querer saber o que ele está fazendo e deixando de fazer. Daqui para a frente, vai ser assim."