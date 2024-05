Gio Ewbank diz que foi chamada de alpinista social por casar com Gagliasso

Giovanna Ewbank, 37, revelou que foi chamada de alpinista social por casar com Bruno Gagliasso, 42.

O que aconteceu

Ewbank abordou o assunto no programa Surubaum, que comanda ao lado de Gagliasso. No episódio desta terça-feira (30), eles receberam Viih Tube e Eliezer como convidados, e o designer disse ter sido chamado de interesseiro por se relacionar com a youtuber, que é mais rica que ele.

Nesse momento, Giovanna disse ter passado pela mesma situação com Gagliasso. "Com a gente aconteceu isso. Quando eu conheci o Bruno ele já era muito famoso e eu estava começando, estava na minha segunda novela na Globo e tal e quando comecei a namorar ele, todo mundo falou que eu [era] alpinista social, que eu estava querendo fama, dinheiro".