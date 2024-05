Quem está na terceira Zona de Risco de A Grande Conquista?

Alguns dos participantes que estão na 3ª Zona de Risco são: Amandinha, Bifão, Bruninho Mano, Cibelle, Fábio Gontijo, Liziane Gutierrez e Michelle. Todos os nomes serão revelados no programa ao vivo de quarta-feira (1). Os administradores dos vileiros noticiaram a ida para a berlinda antes do anúncio oficial da Record.

Manoelzinho, Thiago e Clevinho se consagraram como os novos Donos. Eles assumiram as casas Laranja, Azul e Verde, respectivamente.

Como foi a prova?

A Record deu spoilers da prova que definiu a terceira Zona de Risco na terça-feira (30). A dinâmica exigiu estratégia e sorte.

Os vileiros se dividiram em grupos para enfrentar um jogo de batalha naval. Depois disso, tiveram que ir para o tabuleiro.

Cada vez que um alvo era atingido, um jogador do time tinha que ficar dentro da embarcação. O campeão da prova era o primeiro grupo que "afundasse" todas as embarcações do adversário.