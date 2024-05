Bifão detona Bruno após prova de A Grande Conquista: 'Perdedor conformado'

A ex-Fazenda criticou o vileiro e indicou: "Então, tem como você não falar nada? Se você acha, guarda a sua opinião para você, muito obrigada. Odeio espírito de perdedor, perdedor conformado, tomar no c*, chupa o c* dele, do Rambo, então".

A Grande Conquista - Enquete: Você gostou de Anahí e Cel irem para Mansão? Sim, eles mereceram Não, tinha outras pessoas mais interessantes Não sei, ainda sinto que não conheço a maioria dos participantes

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso