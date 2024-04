Graci grita com Gabi e diz que foi humilhada em A Grande Conquista

Graci: "Você sabe da minha vida, sabe do meu trabalho. Você sabe que eu não sou uma planta. Você inventou uma planta, colocou vários adjetivos terríveis ao vivo para mim, você sabe que isso vai modificar as minhas parcerias. Vai modificar a minha vida lá fora. Aquela situação em que você me colocou, vai modificar a minha vida. Tanto que eu tô sem força nenhuma, porque aquilo me destruiu. Porque não foi dentro do jogo. Foi a minha vida pessoal. A minha vida de trabalho, a minha vida financeira".

Gabi: "Graci, você não é uma vítima e nem eu. Isso aqui é um jogo. Se você levar para o pessoal...".

Graci: "Eu estou falando daquele momento. Tanto que você devia ter me mandado pra Zona de Risco, ou sei lá. Mas não planta. Eu não sou planta! (...) A humilhação foi a maior da minha vida. Eu nunca vou esquecer do seu sarcasmo até a minha morte. Pra você ter uma noção do quanto foi forte pra mim!".

Gabi: "Caraca...".

Graci: "Foi forte! Porque eu sei que vai bagunçar a minha vida lá fora".

Gabi: "O que vai bagunçar, falando que você procura sarna pra se coçar? E que você não sabe encerrar uma briga?".