Hermeto Pascoal 'quebra tudo' em noite de lançamento de biografia em SP

Hermeto Paschoal não concede entrevistas há anos, tentei algumas vezes sem sucesso, até que um dia fui acompanhar uma das edições do Festival de Paraty realizado pelo Bourbon Street em 2023, em que ele participava.

O músico se sentiu tão a vontade com a equipe da casa que permitiu minha entrada, eu estava nervosa por motivos óbvios, entro na camarim, ele está calmo e, sentado, aponta para seu lado no sofá e me diz "senta aqui, Adri", que sentimento bom que aquele gesto me deu, é incrível como pessoas tão talentosas e realmente geniais são gentis, não canso de me surpreender com isso.

Jotapê, um dos músicos que acompanha o artista há anos, me conta que ele faz questão de fazer as refeições com a equipe, como uma família.