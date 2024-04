Grávida de 4 meses, Virgínia leva tombo ao vivo em programa de TV

Virgínia Fonseca levou um tombo enquanto participava do programa Domingo Legal, do SBT, na manhã de domingo (14). Ela está grávida de quatro meses de José Leonardo, terceiro filho com Zé Felipe.

O que aconteceu

Tombo ao vivo. Virgínia participava do quadro Torta na Cara quando se desequilibrou e caiu. Logo depois da queda, ela foi prontamente asisstida pela equipe do programa. Mais tarde, foi nas redes sociais tranquilizar os fãs.