A Grande Conquista: Baronesa e Rambo veem replay de fofoca e definem alvo

A dupla acabou se deparando com dois vídeos. Em um deles, Dona Geni chorava na Vila e dizia que Baronesa fingia ser boazinha, mas ficava "lambendo os Donos".

Rambo, por sua vez, assistiu a Fernando criticando seu jogo no reality. No vídeo, Fernando dizia que Rambo era contraditório por pregar "paz e amor" e balançar a barra de ferro que fez Maysa se desequilibrar na última prova do Vila. O Conquisteiro disse que já esperava esse discurso de Fernando.

A dupla de Donos também conversou sobre quem indicariam à Zona de Risco e acabaram por apostar em Hideo.

LIVES