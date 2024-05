Fã de banda de punk rock sofre paralisia após vocalista pular na plateia

Uma fã da banda de punk rock Trophy Eyes está com uma paralisia após vocalista do grupo pular na plateia durante um show.

O que aconteceu

A fã sofreu paralisia após o vocalista John Floreani se jogar de costa sobre a multidão. O acidente aconteceu em uma casa de show em Buffalo, Nova York, nos EUA, no 30 do mês passado, de acordo com a emissora WGRZ.

Após o acidente, a jovem Bird Piché, 24, sofre com uma paralisia. Ela só consegue mover os braços depois que John pulou no meio da multidão e acertou a cabeça da fã.