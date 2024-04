Parte de palco desaba em show sertanejo, e três pessoas ficam feridas no MG

Em nota, a Prefeitura de Barbacena anunciou que as atrações programadas para este domingo foram canceladas. Os equipamento sde som foram danificados com a queda do palco.

"A Prefeitura de Barbacena informa que devido a um pequeno incidente durante a 33ª Festa do Pinhão, no distrito Correia de Almeida, foi danificando os equipamentos de sonorização, impossibilitando a continuidade do evento da noite de ontem (27/04). Todas as medidas cabíveis foram adotadas. Sendo assim, para este domingo, continuaremos com a tarde de lazer, grupo Alegrart, Dj Marcelo, não sendo possível a apresentação do grupo Sunga de Pano", informou em nota.

Splash procurou a equipe do cantor Bruno Rosa para colher um posicionamento sobre o caso e o estado de saúde de seus funcionários. O sertanejo, que possui 1 milhão de seguidores no Instagram, compartilhou fotos e vídeos do show, mas não se manifestou sobre o acidente.